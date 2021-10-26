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غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة 

تاريخ النشر: 26/10/2021 - 00:39

غوتيريش يوصي إسرائيل بإلغاء إغلاق معابر غزة 
("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوصى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الكشف عن محتواه الإثنين، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2020 إلى 31 أيار/ مايو 2021، "العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وأوصي غوتيريش إسرائيل، بضرورة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني ف يما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، وأن "تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي والمعايير الدولية".

كما دعاها لـ"الإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات".

وطالب غوتيريش إسرائيل بـ"الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد غوتيريش على "ضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات".

وفي المقابل، قدم الأمين العام الأممي في تقريره توصية واحدة إلى من وصفها "السلطات والجماعات الفلسطينية المسلحة (فصائل المقاومة) في غزة، وهي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات".

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#أمين عام الأمم المتحدة
#أنطونيو غوتيريش
#إسرائيل
#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي

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