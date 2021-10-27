إخطارات هدم لمنشآت قرب بيت لحم والاحتلال يقتحم "حمصة الفوقا"

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ووقف البناء بغرف زراعية وبركسات لتربية المواشي والأغنام وبئر للمياه في قرية واد رحال قضاء بيت لحم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال خربة "حمصة الفوقا" واستولت على معدات زراعية.

وقال مواطنون، إن الاحتلال أخطر بهدم أربع غرف زراعية تعود للمواطنين فؤاد سعيد شوشة ومحمد عبد الفتاح شوشة ونبيل سعيد شوشة، و"بركسين" يملكهما جلال رجا زيادة وعبد الله خضر زيادة، وإضافة بناء لمنزل شريف ناجي خلاوي، بحجة عدم الترخيص.

كما تم إخطار بوقف البناء لمنزلين في طور التأسيس من خلال انشاء القواعد يعودان للمواطنين ميمون محمد خليل خلاوي ومنير إسماعيل خلاوي، وبئرا للمواطن زهير خضر زيادة، بحجة عدم الترخيص.

وأخطرت قوات الاحتلال، عددا من المزارعين بوقف العمل في أراضيهم الزراعية في منطقة "جبل أبو زيد" بقرية أرطاس.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، واستولت على معدات زراعية.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وأحضرت معها شاحنة كبيرة، واستولت على معدات وخيام تستخدم في تربية الثروة الحيوانية.

واستولت قوات الاحتلال على معدات من منازل المواطنين: إسماعيل افريج أبو الكباش، ونظام وناظم إسماعيل أبو الكباش، وحرب سليمان أبو الكباش، ووليد سليمان أبو الكباش، ومحمد أبو الكباش، كما استولوا على هواتفهم الشخصية.

وتعد خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من المناطق المهمة التي يسعى الاحتلال لفرض سيطرته عليها، الأمر الذي تسبب بمعاناة طويلة لسكانها لاسيما بعد مواجهتهم أحد عشر إخلاء خلال السنوات الأربع الأخيرة بذريعة التدريبات العسكرية الاحتلالية.

ويتعرض أهالي الخربة يوميا لمضايقات تشمل مصادرة جراراتهم الزراعية ومصادرة مواشيهم، ووضع العراقيل أمام نقل المياه بالصهاريج إلى مساكنهم.