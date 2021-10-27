وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يتوجه إلى القاهرة

غادر قطاع غزة، اليومالأربعاء، وفد قيادي من حركة "الجهاد الإسلامي"، عبر معبر رفح، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.

ويضم الوفد 16 شخصية من قيادة حركة الجهاد في قطاع غزة، أبرزهم محمد الهندي، وخالد البطش، ونافذ عزام، إلى جانب عدد من أعضاء مكتبها السياسي والقياديين فيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع، القول إن الشخصيات المُتجهة للقاهرة ستنضم لوفد آخر من قيادة الحركة قادما من الخارج، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، للقاء قيادة جهاز المخابرات العامة المصري.

وقال المصدر إن وفد الجهاد توجّه للقاهرة بدعوة من المخابرات المصرية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يكشف عن مدة هذه الزيارة، كما لم يصدر تعليق من السلطات المصرية بشأنها.