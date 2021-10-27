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6 وفيات و370 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 14:10

6 وفيات و370 إصابة بكورونا بالضفة وغزة
تراجع بالإصابات وارتفاع بحالات الشفاء (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 370 إصابة جديدة بالفيروس، و987 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في الضفة والقطاع، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 6، طوباس 6، أريحا والأغوار 11، جنين 24، الخليل 38، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 25، نابلس 8، طولكرم 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 240.

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

وبينت الوزارة في تقريرها أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 4، أريحا والأغوار 8، جنين 38، الخليل 40، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 20، نابلس 35، طولكرم 7، قلقيلية 4، سلفيت 4، قطاع غزة 800".

وأظهرت المعطيات وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مصابا، بينهم 15 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#وفيات كورونا

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