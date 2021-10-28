إرجاء محاكمة الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش

أرجأت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم، الخميس، جلسة محاكمة المعتقل الإداري هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 73 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وكان من المقرّر أن تنظر الجلسة في تثبيت أمر الاعتقال الإداري، وعقدت دون حضور الأسير الذي تراجعت صحّته بشكل كبير جدًا.

وطلبت المحكمة تقريرًا طبيًّا مفصّلا عن الوضع الصحّي قبل الجلسة المقبلة.

يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا بعد مرور 73 يومًا على إضرابه، إلى جانب خمسة من رفاقه المضربين عن الطعام.

ويبلغ أبو هواش من العمر 39 عامًا، وهو من دورا - الخليل، متزوج وأب لخمسة أطفال، اعتقله الاحتلال مجددًا في أكتوبر 2020، وهو معتقل سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات.

وكانت مخابرات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته 6 شهور، وذلك رغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب.