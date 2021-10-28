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الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 13:09

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية
من المقبرة اليوسفية
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية في مدينة القدس، التي جرفتها خلال الأسبوع قبل الماضي، من أجل إقامة "حديقة توراتية" عليها.

وتكشف كاميرات المراقبة عدّة مواقع ومداخل للمقبرة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن قوات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت أرجاء من المقبرة بالسواتر الحديدية.

في المقابل، ندّد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بأعمال التجريف.

وأضاف المجلس أنه "يتابع، ومنذ اللحظات الأولى، ما تقوم به بلدية الاحتلال، من انتهاك لحرمة المقبرة"، وأن المقبرة "هي أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس والتي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء".

وتابع "نحن على اتصال دائم مع جميع الجهات الرسمية للعمل على وقف هذا الاعتداء الصارخ والتعدي السافر على حرمة المقابر في إصرارٍ واضحٍ على إثارة مشاعر المسلمين في مدينة القدس وغيرها".

وذكر أن إسرائيل تسعى إلى "طمس تاريخ المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي الأصيل وتغيير الوضع التاريخي القائم للمدينة قبل احتلاها عام 1967".

وطالب مجلس الأوقاف الاحتلال "بالتوقف الفوري عن هذه الانتهاكات التي تمارس ضد تاريخ المدينة المقدسة وآثارها الإسلامية، وبالكف عن العبث والتخريب الذي يطال حرمة المقابر والاموات في المدينة".

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#المقبرة اليوسفية
#حديقة توراتية
#القدس
#الاحتلال

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