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الاحتلال يعيد تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب الفسفوس

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 11:35

الاحتلال يعيد تفعيل الاعتقال الإداري للأسير المضرب الفسفوس
وقفة مساندة للأسرى المضربين بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام، لليوم 107 على التوالي.

ويواجه الأسير الفسفوس أوضاعًا صحيّة صعبة للغاية، بحسب مصادر طبية.

وقبل أسبوعين، جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري، بسبب تراجع الوضع الصحّي للأسير.

يذكر أن الأسير الفسفوس (31 عامًا) من مدينة دورا قرب الخليل، واعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، ومتزوج وأب لطفلة.

وإلى جانب الفسفوس، يخوض ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، هم: مقداد القواسمة منذ 100 يوم، وعلاء الأعرج منذ 83 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 74 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 66 يوما، وعياد الهريمي منذ 37 يوما.

وحذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تزداد سوءًا يوميًا، وباتت مقلقة وخطرة للغاية، فيما تتواصل الفعاليات الشعبية دعمًا للأسرى وإضرابهم.

والأسبوع الماضي، أطلقت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس المحتلة نداء عاجلا بشأن الأسيرين مقداد القواسمة وكايد الفسفوس.

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية، إلس ديبوف، "نجدّد نداءنا العاجل بشأن مقداد القواسمة وكايد نمورة الفسفوس".

وحث في بيان صدر عنه سلطات الاحتلال على "إيجاد حل يجنب أي خسائر في الأرواح".

وأشار إلى "مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما (الأسيرين) عن كثب، إضافة إلى متابعة وضع ستة (أسرى) آخرين مضربين عن الطعام، بمن فيهم علاء الأعرج".

وذكر البيان أن لكل أسير الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

بودكاست عرب 48

#الاعتقال الإداري
#الفسفوس
#إضراب عن الطعام

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