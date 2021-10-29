  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 16:13

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و340 إصابة جديدة بكورونا
شاب يتلقى جرعة من اللقاح (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن الوفيات الجديدة سجل منها 5 في قطاع غزة، وحالة في نابلس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 4، الخليل 35، جنين 21، طوباس 5، قلقيلية 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 19، نابلس 11، سلفيت 1، أريحا والأغوار 2، طولكرم 2، قطاع غزة 223".

وأشارت إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 14، الخليل 20، جنين 14، طوباس 13، قلقيلية 2، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، سلفيت 5، أريحا والأغوار 9، طولكرم 9، قطاع غزة 890".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضا، بينهم 13 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، ذكرت أن عددها بلغ 2,578,940، من بينها 1,857,076 في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.

بودكاست عرب 48

#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة
عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-10-29

القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية
القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين في اليوسفية

2021-10-29

صحيفة: توافق شبه نهائي على آلية جديدة للمنحة القطرية لغزة
صحيفة: توافق شبه نهائي على آلية جديدة للمنحة القطرية لغزة

2021-10-29

الأكثر قراءة

بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

بينيت: أقدّر أن التناوب مع لبيد لن يتمّ

2021-10-28
قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

قافلة السيارات الاحتجاجية ضد الجريمة تشل حركة السير في تل أبيب

2021-10-28

"فيسبوك" تعلن تغيير اسم الشركة إلى "ميتا"

2021-10-28
غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة

غزة: حكم بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة "التخابر" مع الاحتلال

2021-10-28
تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

تقرير: بوتين طلب من بينيت حث واشنطن على تخفيف العقوبات على نظام الأسد

2021-10-28