الصحة الفلسطينية: 5 حالات وفاة و235 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة و235 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 372 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن "3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالتان في جنين".

وتابعت أن "الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 9 في طوباس، 19 في بيت لحم، 8 في أريحا والأغوار، 19 في جنين، 3 في ضواحي القدس، 20 في الخليل، 18 في رام الله والبيرة، 4 في طولكرم، 9 في نابلس، واحدة في قلقيلية و125 في غزة".

وأضافت أن "حالات الشفاء سجلت في طوباس بـ6 حالات، 8 في بيت لحم، 5 في أريحا والأغوار، 23 في جنين، 5 في ضواحي القدس، 28 في الخليل، 19 في رام الله والبيرة، 6 في طولكرم، 11 في نابلس، 4 في قلقيلية، 3 في سلفيت و254 في قطاع غزة".

وبينّت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مصابا، بينهم 12 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.