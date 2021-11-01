اشتية في "كوب 26": تغيّر المناخ يضاعف تلويث المستوطنات وإسرائيل تستنزف البحر الميت

حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، من أن تغير المناخ سيضاعف تداعيات المستوطنات التي تمثّل "أهم الملوثات".

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية.

وأضاف اشتية أن "المستعمرات الإسرائيلية والمحاجر ومكبات النفايات، سواء الكيماوية أو الإلكترونية والصلبة وغيرها، هي أهم الملوثات للبيئة في فلسطين، ومع التغير في المناخ فإن النتائج السلبية تكون أكثر من مضاعفة".

وذكر اشتية أن "الناظر إلى خارطة فلسطين الحديثة يرى كيف يتم تدمير البيئة بشكل ممنهج".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، اقتلعت منذ عام 1967 نحو 2.5 مليون شجرة، منها نحو 800 ألف شجرة زيتون.

وأضاف أن "الموازنة المائية في فلسطين تبلغ حوالي 800 مليون متر مكعب في السنة، تسرق منها إسرائيل 600 مليون متر مكعب".

وشدد على أن "هذا الإفقار المائي هو جزء من سياسة استعمارية ممنهجة تتبناها إسرائيل لتصحير أرضنا ودفع أصحابها منها لتسهيل مصادرتها واستعمارها".

وقال اشتية إن "البحر الميت ينزف بسبب استنزاف مقدراته وما تستخرجه إسرائيل منه من معادن وأملاح لخدمة صناعاتها، وهذا "سيجفف البحر عام 2044، إذا ما استمرت إسرائيل بأعمالها الحالية"، وأوضح أنّه يُفترَض أن تسيطر السلطة الفلسطينية على 34 كيلومترا على امتداد البحر الميت، إلا أنّ ذلك لم يحصل بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن السلطة تبذل جهدها لمواجهة التغير في المناخ، وقال: "وقعنا وصادقنا على اتفاقية باريس لتغير المناخ عام 2016، وكنا من الأوائل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف المناخي".

وأضاف أن السلطة تبنت، منذ أكثر من 10 سنوات، "برنامج تخضير فلسطين"، وجرى من خلاله زراعة عشرات الآلاف من الأشجار.

وذكر أن "فلسطين فيها 310 أيام مشمسة، ومعظم المؤسسات العامة والمساجد والكنائس والمدارس بدأت تأخذ طاقتها الكهربائية من الطاقة الشمسية".

والإثنين، انطلقت قمة "COP26" لتغير المناخ، وتستمر حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمشاركة زعماء 120 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية ومؤسسات معنية بالمناخ.