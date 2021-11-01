الأسير شادي أبو عكر يعلّق إضرابه عن الطعام

علّق الأسير شادي أبو عكر مساء الإثنين، إضرابا عن الطعام استمر 69 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، القول إنّ الأسير أبو عكر علّق إضرابه عن الطعام، بعد أن تم تحديد موعد إنهاء اعتقاله الإداري في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

والأسير أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، ويعاني وضعا صحيا خطيرا، وتعرض للنقل المتكرر من سجن "عيادة الرملة" إلى المستشفيات المدنية، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

ويواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 110 أيام.

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس: هم: مقداد القواسمة منذ 103 أيام، وعلاء الأعرج منذ 85 يوما، وهشام أبو هواش منذ 76 يوما، وعياد الهريمي منذ 40 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 22 يوما.