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الشاباك يزعم أن شابا غزيا قام بإضرام النار بحافلات في الرملة

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 11:57

الشاباك يزعم أن شابا غزيا قام بإضرام النار بحافلات في الرملة
المعتقل سليمان كساب (الشاباك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الإثنين، عن اعتقال الشاب سليمان كساب (29 عاما)، من سكان خانيونس، وزعم أنه قام بإضرام النار بحافلات في الرملة، وخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتنفيذ عملية خطف لإسرائيليين.

ووفقا لمزاعم "الشاباك"، تم اعتقال الشاب كساب في 12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث مكث في البلاد دون تصاريح و"بشكل غير قانوني".

ووفقا لتحقيقات "الشاباك"، فقد دخل الشاب كساب وهو من سكان غزة إلى البلاد في كانون الثاني/ يناير 2020 بتصريح كمرافق لوالدته التي تعالج في الضفة الغربية بسبب مرض خطير، واستغل التصريح ومكث داخل الخط الأخضر بشكل "غير قانوني" ونفذ عمليات إضرام النار بحافلات في الرملة، بحسب ادعاءات "الشاباك".

وأشار "الشاباك" في بيان لوسائل الإعلام إلى أنه بعد انتهاء علاج والدته بقي كساب داخل الخط الأخضر بشكل "غير قانوني"، وقام بعمليات إحراق حافلات وخيمة "عيد العرش" في أحياء يهودية في الرملة.

ووجه "الشاباك" إلى الشاب كساب اتهامات بأنه "خطط لعمليات خطف إسرائيليين وتنفيذ عمليات إطلاق نار، وكان سيحصل على أسلحة لهذا الغرض من عناصر من فتح، وحتى اعتقاله لم يتسلم أي أموال لشراء الأسلحة وتنفيذ مخططاته".

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#الشاباك
#سليمان كساب
#الرملة
#عملية خطف

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