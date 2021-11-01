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الشيخ جراح: الاحتلال يصادر نحو 5 دونمات لإقامة حديقة عامة

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 09:04

الشيخ جراح: الاحتلال يصادر نحو 5 دونمات لإقامة حديقة عامة
حي الشيخ جراح بمحط أطماع الاحتلال والمستوطنين (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، هذه الأسبوع، قرارا يقضي بمصادرة قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح لصالح بلدية الاحتلال في القدس، وذلك من أجل إقامة حديقة عامة.

وتعود الأرض الصادر بحقها أمر مصادرة إلى أربع عائلات وهي، عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويض أصحاب الأراضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء قرار المصادرة لصالح بلدية الاحتلال في القدس بحجة تحويلها الى حديقة عامة.

وقال كمال عبيدات في تصريحات صحفية إن قرار محكمة الاحتلال جاء لمصادر الأرض المجاورة لأحد الفنادق، بهدف رفع نسبة البناء فيه من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع لصالح بلدية الاحتلال.

وأضاف أن العائلات صاحبة الأرض ترفض أي تعويض عنها بشكل تام.

وأكد انه سيتم عرض المستندات والوثائق التي تثبت أن هذه الصفقة غير أخلاقية وتمس بحقوق العائلات، وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.

وقال عبيدات إن هذه القضية تنظر فيها محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما، حيث فرضت على أصحاب الأرض دفع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة ومبلغ 15 ألف شيكل أخيرا.

وأوضح عبيدات أن مساحة الأرض تزيد عن 4700 متر، وكانت مستغلة كموقف للباصات والسيارات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.

بودكاست عرب 48

#الشيخ جراح
#بلدية الاحتلال
#مصادرة
#أراضي
#حديقة عامة

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