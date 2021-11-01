  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 17:50

الحكومة الفلسطينية تبحث مع التجار والموردين ضبط الأسعار
جانب من سوق رام الله (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأسياسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري، مشيرين إلى استمرار عمليات توريد السلع مستمرّة، وإلى أنه لا احتكارَ من قِِبل التجار.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

يأتي ذلك فيما ارتفعت الأسعار في الضفة وبضمنها أسعار مواد تموينية بالفعل مؤخرا.

وذكر التجار والموردون خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد، خالد العسيلي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن المخزون التمويني، يلبي احتياج المواطنين، مشيرين إلى الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة، آخذين بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عمر هاشم، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور، وأعلنوا وقوفهم بجانب الحكومة الفلسطينية في مواجهة الأزمة الراهنة، والتزامهم بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي تتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الأساسية.

ودعوا المواطنين إلى عدم التزاحم على شراء السلع الأساسية، قائلين إنه لا وجود لاحتكار، كما أعلنوا استمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم، آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.

بودكاست عرب 48

#السلع الغذائية
#الضفة الغربية
#ارتفاع الأسعار
#وزير الاقتصاد الفلسطيني

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسرى حماس يصعدون إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام
أسرى حماس يصعدون إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

2021-11-01

وفد الجهاد بحث حصار غزة والأسرى: خطة مصرية لتشغيل معبر رفح
وفد الجهاد بحث حصار غزة والأسرى: خطة مصرية لتشغيل معبر رفح

2021-11-01

هدم مساكن ومنشآت زراعية بالأغوار واعتداءات للمستوطنين بكفر قدوم
هدم مساكن ومنشآت زراعية بالأغوار واعتداءات للمستوطنين بكفر قدوم

2021-11-01

الأكثر قراءة

استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو و

استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو و"يمينا" دون نسبة الحسم

2021-10-31
مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضطرابات بالبلدات العربية

مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضطرابات بالبلدات العربية

2021-10-31
الضفة الغربية... أزمة غلاء

الضفة الغربية... أزمة غلاء

2021-10-31
بينيت: الفلسطينيون

بينيت: الفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

2021-10-31
ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

2021-10-31