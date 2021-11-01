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هدم مساكن ومنشآت زراعية بالأغوار واعتداءات للمستوطنين بكفر قدوم

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 13:20

هدم مساكن ومنشآت زراعية بالأغوار واعتداءات للمستوطنين بكفر قدوم
جرافات الاحتلال تتوغل بالأغوار (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه في خربة الميتة في الأغوار الشمالية، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء أراضي المواطنين في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة برفقة جرافات، وبدأت بعمليات هدم لمساكن المواطنين في المنطقة.

وهدمت الجرافات ثلاث خيام سكن مساحة كل منها 60 مترا، وهدم خيمتي أغنام مساحة كل منها 80 مترا، وحظيرة أغنام مفتوحة بمساحة 200 متر، وخيمة تخزين أعلاف بمساحة 50 مترا، بالإضافة إلى تدمير 3 خزانات مياه، ونظام خلايا خلايا شمسية والاستيلاء على بطارياته، وتدمير 30 قاطع حديدي.

وفي محافظة بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، خزان مياه في بلدة الخضر.

وأفاد الناشط الشبابي في الخضر أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال هدمت خزان مياه للشرب في منطقة وادي الشامي، بحجة تشييده بدون ترخيص.

يواصل الاحتلال اعتداءاته التعسفية بحق المزارعين وممتلكاتهم كان آخرها، مساء الأحد، حيث تم الاستيلاء على خزان مياه في الخضر، إضافة إلى هدم عدد من الغرف الزراعية وتجريف طريق زراعي في مناطق مختلفة من المحافظة.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على أراضي مواطني قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية.

وقال صقر عبيد أحد أصحاب الأراضي لـ"وفا"، إن المستوطنين نصبوا خيمة بأرضه القريبة من مستوطنة "قدوميم" وقاموا بقص أشجار الزيتون، بالإضافة إلى سرقة ثمار محصول الزيتون لكل من المواطنين: عبد الرحمن موسى، وصلاح شتيوي، وقصي محمد، وجمعة عبد الكريم.

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