الاحتلال يهدم مسجدا بدوما واعتداءات للمستوطنين بنابلس والخليل

هدمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مسجدا في بلدة دوما قضاء نابلس، فيما قامت مجموعات من المستوطنين، بالاعتداء على الفلسطينيين بمدينتي نابلس والخليل.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دوما برفقة جرافة وهدمت مسجدا قائما ويأمه المصلون منذ سنتين، والذي يقع في منطقة أبو صيفي شرقي البلدة".

وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال جرفت أيضا طرقا زراعية في الجهة الجنوبية من البلدة.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقدام قوات الاحتلال على هدم مسجد "أبو صافي" في دوما، في خطوة اعتبرتها الوزارة اعتداء واضح على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إن هذا العمل الخارج عن الأعراف الدولية والإنسانية بهدم المصلى والسور المحيط به، ومرافقه العامة من أماكن للوضوء، وهو يخدم المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة من البدو والمزارعين الذين يرتادونه خلال قيامهم بأعمالهم خارج البلدة منذ عامين.

وأكد أن هذا العمل تحد واضح لمشاعر المسلمين، ويحتاج إلى وقفة جدية لمنع تكراره وتوسعه من قبل هذا الاحتلال الذي لا يدخر فرصة في دفع المنطقة بأسرها إلى حرب دينية، في تعدياته المستمرة على المقدسات العربية والإسلامية.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي، والمؤسسات التي تُعنى بهذا الشأن بالعمل بشكل سريع على منع هذا الاحتلال من القيام بانتهاكاته للمقدسات وأماكن العبادة، وتعدياته على مشاعر الفلسطينيين.

إلى ذلك، قام مستوطنون بالاعتداء على المواطنين في نابلس والخليل، حيث هاجمت مجموعة من المستوطنين، في ساعات متأخرة من الليل، مركبات المواطنين بالحجارة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأغلقت مجموعة من المستوطنين الطريق الواصل بين جنين ونابلس، من مفرق بلدة سيلة الظهر حتى مدخل بلدة برقة.

وهاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة لتأمين حماية للمستوطنين المعتدين.

وفي سياق متصل، أصيب طفل خلال مطاردته من قبل مستوطنين في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأفاد المواطن فايز جابر، بأن نجل شقيقه الطفل عبد المجيد حمودة جابر (12 عاما)، أصيب بجروح ورضوض إثر اصطدامه بجدار جراء مطاردته من قبل مستوطنين في شارع الشهداء.

وأوضح جابر أنه تم نقل الطفل عبد المجيد إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة.