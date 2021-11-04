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شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 15:22

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة
عناصر الاحتلال مُقتحمين المسجد (أرشيفية- الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة.

وأوضحت أن عناصر الشرطة أعاقوا استمرار العمل، وهددوا رئيس لجنة الإعمار، بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا علنية بمحيطه الشرقي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية بالمنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات مختلفة ومتكررة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، لمحاولة فرض أمر واقع بالأقصى وتقسيمه.

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#شرطة الاحتلال الإسرائيلي
#المسجد الأقصى
#القدس المحتلة

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