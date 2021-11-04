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غزة: 4 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 11:01

غزة: 4 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا
نقص حاد بالأدوية والمعدات في مستشفيات غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 201 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحة في تقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية أنها أجرت 1228 فحصا مخبريا، وأشارت إلى تعافي 160 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 184455 إصابة، والحالات النشطة 3286 حالة، والمتعافين 179582 حالة، والوفيات 1587 وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأفادت الصحة، بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 64 حالة.

أما بشأن التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1082150 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 480393 شخصا.

ويأتي ذلك، فيما أعرب مركز "حماية" لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء النقص الحاد في كميات وأنواع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.

وحذر مركز "حماية" في بيان من تداعيات هذا النقص على المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة.

وتشهد الأوضاع الصحية في القطاع تدهورا خطيرا نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ15على التوالي تفشي فيروس كورونا.

وتعاني مستشفيات قطاع غزة منذ أكثر من عقد من نفاد 40% من الأدوية الأساسية، بالإضافة لمجموعة من الأدوية الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#الحالة الوبائية

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