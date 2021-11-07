أرئيل يتقدم اقتحام المستوطنين للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي الأسبق، أوري أرئيل، صباح اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن أرئيل برفقة العشرات من المستوطنين، قاموا باقتحام الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، فيما وفرت شرطة الاحتلال الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

ووفقا لدائرة الأوقاف، نفذت الاقتحامات على شكل مجموعات من المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة مصلى باب الرحمة، وبعضهم شوهد وهو يؤدي صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الحرم من جهة باب السلسلة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 10 شبان من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم أنس حسن سلمان، والصحفي مجاهد مرداودي، وأحمد عمر عودة، وعلي أحمد الجدع، وحمزة صالح مرداوي.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عماد شاهين، من بلدة سعير، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة أبو ضعيف قضاء جنين على الطريق الالتفافي خارج جنين، وهم محمد ياسين، وهلال ياسين، وسالم ياسين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو ناب من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.

وأصيب فتيان، برصاص قوات الاحتلال، إحدى الإصابات حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ولا تزال في غرفة العمليات، والثانية متوسطة برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي "جبل الطويل" في البيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.