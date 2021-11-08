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الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 17:40

الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد
خلال اقتحام منازل بيعبد (توضيحية- جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل الأسير نظمي أبو بكر في حي السلمة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل، ولا تزال تتواجد فيه حتى اللحظة.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير أبو بكر (48 عاما) بقتل جندي بإلقاء حجر على رأسه، خلال اقتحام بلدة يعبد في الثاني عشر من أيار/ مايو من العام الماضي، وهو ما نفاه أمام المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال اليوم، تدريبات عسكرية في منطقة مريحة في بلدة يعبد كذلك.

وقال رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال أجرت تدريبات في المنطقة، واستولت على أرض تعود للمواطن محمد توفيق أبو بكر.

اقتحام رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم، منطقة عين منجد في مدينة رام الله.

وتمركزت قوات الاحتلال بالقرب من قصر رام الله الثقافي، وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات راكبيها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم، حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

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