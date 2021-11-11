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الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 12:22

الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و474 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن "حالات الوفيات سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 3، الخليل 1، طولكرم 1، نابلس 1".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 7، جنين 18، بيت لحم 12، الخليل 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 15، نابلس 8، قطاع غزة 138"، لافتة إلى أنه تم إجراء 3566 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 5، جنين 15، بيت لحم 28، الخليل 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 24، نابلس 9، طولكرم 5، أريحا والأغوار 5، قلقيلية 3، قطاع غزة 333".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 84 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ما يتعلق بجرعات التطعيم الكلية، ذكرت الوزيرة أن عددها بلغ 2,718,157 جرعة، بينها 1,971,673 في الضفة، و746,484 في قطاع غزة.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا

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