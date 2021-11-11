غزة: وقفة تطالب الحكومة الفلسطينية بإعادة رواتب الأسرى

طالب محتجون في قطاع غزة المحاصر، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية، بإعادة رواتب عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، المقطوعة منذ نحو 3 سنوات.

جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى التابعة لائتلاف "القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية"، أمام مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غربي مدينة غزة.

وسلّم أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم، "الهيئة المستقلة"، رسالة تدعوها إلى "التدخل وممارسة ضغوط على الحكومة لإعادة رواتب أبنائهم".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة برام الله، بإعادة "رواتب الأسرى المقطوعة".

(الأناضول)

وفي كلمته، خلال الوقفة، قال منسق لجنة الأسرى، زكي دبابش: "هناك 85 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية قُطعت السلطة رواتبهم، من بينهم 63 من قطاع غزة و22 من الضفة الغربية".

وتابع: "تلقينا خلال الفترة الماضية وعودا من قيادات مختلفة بالسلطة (الفلسطينية) وحركة فتح بإعادة رواتب الأسرى المقطوعة، لكن دون جدوى".

وذكر أن قطع رواتب الأسرى، تم قبل 3 سنوات.