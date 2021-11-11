  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 11:11

مستوطنون يقتحمون الأقصى
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيليّ.

وعبر باب المغاربة، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أدى المستوطنون صلوات علنية في المنطقة الشرقية للمسجد، في الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

اقرأ/ي أيضًا | اعتقالات بالضفة واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل

وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بمسافر يطا قضاء الخليل.

بودكاست عرب 48

#مستوطنون
#اقتحام الأقصى
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و225 إصابة جديدة بكورونا

2021-11-11

نابلس: مواجهات مع أمن السلطة الفلسطينية خلال هدم سوق البالة
نابلس: مواجهات مع أمن السلطة الفلسطينية خلال هدم سوق البالة

2021-11-11

اعتقالات بالضفة واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل
اعتقالات بالضفة واعتداءات المستوطنين تتواصل بالخليل

2021-11-11

الأكثر قراءة

عقب مقتل شاب طعنا: إحراق شقق سكنيّة في العيسويّة

عقب مقتل شاب طعنا: إحراق شقق سكنيّة في العيسويّة

2021-11-10
إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس: مجلس الطلبة يعلّق الدوام الأربعاء

إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس: مجلس الطلبة يعلّق الدوام الأربعاء

2021-11-10
لندن: احتجاجات على هامش مشاركة حوطوفيلي بندوة جامعية

لندن: احتجاجات على هامش مشاركة حوطوفيلي بندوة جامعية

2021-11-10
الناصرة: إصابة مسنّة بإطلاق نار

الناصرة: إصابة مسنّة بإطلاق نار

2021-11-10
اعتقال مواطنين إسرائيليين في تركيا

اعتقال مواطنين إسرائيليين في تركيا

2021-11-10