مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيليّ.

وعبر باب المغاربة، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

كما أدى المستوطنون صلوات علنية في المنطقة الشرقية للمسجد، في الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بمسافر يطا قضاء الخليل.