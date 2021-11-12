الصحّة الفلسطينيّة: 4 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات، و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و277 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالات الوفاة الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 2، جنين 2".

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت كما يلي: طوباس 7، الخليل 37، ضواحي القدس 3، بيت لحم 12، جنين 14، رام الله والبيرة 13، طولكرم 5، أريحا والأغوار 2، نابلس 7، قلقيلية 1، قطاع غزة 146"، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3066 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، الخليل 37، ضواحي القدس 4، بيت لحم 27، جنين 12، رام الله والبيرة 32، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، نابلس 6، قلقيلية 2، سلفيت 1، قطاع غزة 147".

من حملة التطعيم في غزة (أ ب أ)

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 82 مصابا، بينهم 9 مصابين يُعالَجون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم التي أعطيت للمواطنين، أوضحت أن عددها الكلي بلغ 2,726,565 جرعة، من بينها 1,975,970 في الضفة، و750,595 في قطاع غزة.