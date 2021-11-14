اعتقالات بالضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة حملات اعتقال يومية، تتركز بعد منتصف الليل، يتخللها إرهاب المواطن الساكنين وخاصة من النساء والأطفال.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 5 مواطنين خلال اقتحامات للضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ويونس أبو ارميلة، ومحمد القواسمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس الشوارب من بلدة سلواد.

كما ورشق مستوطنون سيارات الفلسطينيين على طريق نابلس رام الله، في عدة نقاط منها حاجز زعترة ومفترق بيتا قضاء نابلس.

ورصد تقرير حقوقي بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال 2124 انتهاكا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، أصيب 406 مواطنا بـ148 عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و103اعتداءات للمستوطنين.

ووثق التقرير 365 اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها455 فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز 310 حواجز مؤقتة وثابتة.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

وتزامنا مع الاقتحامات، شهدت بوابات المسجد الأقصى تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال وإجراءات أمنية طالت المصلين، ولا سيما القادمين من مناطق الضفة الغربية والداخل.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 2227 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 9 مواطنين.