اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال كثفت، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد، قضاء جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط امريحة بمنطقة يعبد وحاجز "دوتان" العسكري.

ونفذت قوات الاحتلال عملية إنزال جوي من طائرة عامودية في سهل بلدة عرابة وفحمة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الشاب أحمد أسامة لدادوة والشاب عبد المعطي لدادوة من بلدة المزرعة الغربية.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من تامر ناصر عواد، من جبل الموالح، وإبراهيم هاني صومان، من حارة الفواغرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على الفلسطينيين خلال اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم.

وذكرت أن مجموعات من المستوطنين تقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلموديه وصلوات صامتة قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى، وتتعمد احتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتعيق دخولهم.