الاحتلال يقرّر الإفراج عن جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو سلطان

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن جثمان الشهيد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الإثنين.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الهيئة قدمت التماسا من خلال محاميها إلى المحكمة الإسرائيلية، وقد تم اليوم انتزاع قرار يقضي بأن تسلم النيابة الإسرائيلية جثمان الشهيد، دون تحديد موعد ذلك.

واستشهد أبو سلطان برصاص الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وزعمت قوات الاحتلال حينها أن أبو سلطان بالإضافة إلى آخر تم اعتقاله، كانا يحاولان إلقاء عبوّة ناسفة.

وزعم المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وقتها، أن الحديث يدور عن "خلية أطلقت أكثر من مرّة عبوات ناسفة على سيارات إسرائيلية".