الصحة الفلسطينية: 7 حالات وفاة و236 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة و236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتطرقت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إلى التقرير الوبائي اليوم وبينّت أن 6 حالات وفاة سجلت في غزة وواحدة في بيت لحم، علمًا أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: 34 إصابة في الخليل، 14 في جنين، 2 في طوباس، 12 في بيت لحم، 3 في ضواحي القدس، 2 في قلقيلية، 4 في طولكرم، 12 في رام الله والبيرة، واحدة في سلفيت ومثلها في أريحا والأغوار، 5 في نابلس و146 في قطاع غزة".

وأضافت أن "حالات التعافي توزعت حسب الآتي: 6 حالات في الخليل، 3 في جنين، 4 في طوباس، 8 في بيت لحم، 2 في ضواحي القدس، 5 في طولكرم، 7 في رام الله والبيرة، واحدة في سلفيت، 14 في نابلس و100 في قطاع غزة".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مريضا، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.