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عبّاس: سنتخذ خيارات ضرورية لحماية شعبنا

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 17:12

عبّاس: سنتخذ خيارات ضرورية لحماية شعبنا
الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق شعبها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشينكو، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" التي لم تذكر تفاصيل ومدة زيارة باتشينكو.

وأطلع عباس، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

وقال إن "مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان وتنكرها للحقوق الفلسطينية، سيقضي على كل ما تبقى من خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وذكر أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية (لم يسمها) لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لأننا لن نقبل استمرار الاحتلال للأبد".

وأشاد الرئيس الفلسطيني بدور البرلمان الدولي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ومؤخرا عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خلال ولايته.

بدوره، أشار رئيس البرلمان الدولي، إلى أن زيارته تهدف للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

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#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس

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