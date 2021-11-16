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الصحة الفلسطينية: 3 حالات وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 13:46

الصحة الفلسطينية: 3 حالات وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و351 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه "جرى تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة ومثليها في جنين وبيت لحم".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 14، الخليل 18، رام الله والبيرة 18، طوباس 2، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، جنين 2، نابلس 3، قطاع غزة 23".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 9، الخليل 34، رام الله والبيرة 19، طوباس 3، طولكرم 4، جنين 14، نابلس 6، ضواحي القدس 7، قلقيلية 2، قطاع غزة 253".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى "وجود 45 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 80 مصابا، بينهم 9 مصابون على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#كورونا
#قطاع غزة
#الضفة

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