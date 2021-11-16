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القدس: الاحتلال يهدم منشآت تجارية في الرام

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 06:25

القدس: الاحتلال يهدم منشآت تجارية في الرام
جرافات الاحتلال تهدم منشآت بالرام (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منشآت تجارية في محيط دوار "أبو الشـهيد" في منطقة الرام بالقدس المحتلة، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات بهدم المنشآت التجارية، وذلك بعد أن حولت المكان منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الأهالي من الوصول إلى منطقة دوار "أبو الشهـيد.

وهدم الاحتلال 3 منشآت في محيط حاجز قلنديا، وهي: سوبر ماركت "الرحاب" ومحل "جابر" للخضار وكازية "أبو الشـهيد".

وتأتي عمليات الهدم، فيما تواصل سلطات الاحتلال العمل بمشروعين استيطانين على أنقاض مطار "قلنديا"، يشملان شق أنفاق، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بمحاذاة منطقة الهدم قرب حاجز قلنديا.

وتحرك الحكومة الإسرائيلية رزمة من المشاريع الاستيطانية بالقدس المحتلة، تشمل بناء حي استيطاني يضم 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من مطار قلنديا المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا.

يذكر أنه تمت مصادرة هذه الأراضي في مطلع السبعينيات على يد حكومة حزب العمل آنذاك. ويتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.

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#القدس
#الرام
#حاجز قلدنيا
#هدم
#منشآت تجارية

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