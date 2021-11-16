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شهيد في طوباس وحملة اعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 07:17

شهيد في طوباس وحملة اعتقالات بالضفة
الشاب صدام حسين بني عودة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب صدام حسين بني عودة صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وبحسب إفادات شهود عيان، فإن وحدات خاصة معززة بقوات من جيش الاحتلال اقتحمت طوباس وتمكنت من اعتقال الشاب أيسر مسلماني، قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع الشبان، ما أدى لإصابة بني عودة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وذكرت مصادر طبية، بأن الشاب صدام بني عودة (26 عاما)، من طمون استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها طوباس.

وقالت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية في بيان لها أن الشهيد أصيب برصاصة اخترقت كتفه الايسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى.

اقتحامات واعتقالات

وتزامنت المواجهات في طوباس، مع حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عقب عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات ومناطق مختلفة من محافظات جنين ونابلس وطوباس وغيرها، وشنت حملة اعتقالات بعد أن داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابا.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وعرف من المعتقلين، الأسير المحرر خالد عمرو، والمحرر مجاهد عز الدين عمارنة وعبد الله حرز الله وهم من بلدة يعبد قضاء جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مجدي حسين عامر، وعماد سليمان عماوي وفرحان نسيم إسماعيل وحميد حنايشة، من قرية بيت دجن قضاء نابلس، ولؤي صباح من مدينة نابلس، وأيسر المسلماني وحمزة أبو مطاوع من طوباس.

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