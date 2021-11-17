  2. فلسطينيات
  3. أخبار

رام الله: مستوطنون يقتحمون "رأس الجبل" ويعتدون على مركبات الفلسطينيين

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 16:03

رام الله: مستوطنون يقتحمون "رأس الجبل" ويعتدون على مركبات الفلسطينيين
إرهاب المستوطنين يتواصل بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، قضاء رام الله، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين، على مركبات للمواطنين قرب الإشارة الضوئية المقامة على مدخل مستوطنة "بيت إيل"، ورشقتها بالحجارة ما أدى لوقوع أضرار مادية فيها.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين انتشروا على طول الطريق الواصلة بين قرية برقة، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ودعا النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني عام إلى جانب جهد شعبي لفرض الوقائع على الأرض، والدفاع عن النفس ووضع حد لاعتداءات المستوطنين.

وأشار زيدان إلى أن تفاقم اعتداءات المستوطنين على الفلاحين في مزارعهم وقطع أشجار الزيتون بحماية قوات الجيش وبشكل ممنهج، يأتي على قاعدة "من أمن العقاب أساء الأدب".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 50 مستوطنا اقتحموا المنطقة وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولة استفزازية في الأحراش القريبة.

ورصد تقرير حقوقي ارتكاب الاحتلال 2124 انتهاكا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

وأحصى التقرير 18 نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد 103اعتداءات للمستوطنين.

ووفقا للتقرير هدم الاحتلال 14 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 74 منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة 28 منشأة.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#رأس الجبل
#مستوطنون
#تدفيع الثمن

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طولكرم
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طولكرم

2021-11-17

مطالب فلسطينية بإلغاء الاجتماعات مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة
مطالب فلسطينية بإلغاء الاجتماعات مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

2021-11-17

كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و252 إصابة جديدة بالفيروس
كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و252 إصابة جديدة بالفيروس

2021-11-17

الأكثر قراءة

جريمة القتل بجلجولية:

جريمة القتل بجلجولية: "المرحوم لم يكن مقصودا وإنما شخص آخر"

2021-11-16
مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

2021-11-16
حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

2021-11-16
أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

2021-11-16
اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

2021-11-16