رام الله: مستوطنون يقتحمون "رأس الجبل" ويعتدون على مركبات الفلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، قضاء رام الله، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين، على مركبات للمواطنين قرب الإشارة الضوئية المقامة على مدخل مستوطنة "بيت إيل"، ورشقتها بالحجارة ما أدى لوقوع أضرار مادية فيها.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين انتشروا على طول الطريق الواصلة بين قرية برقة، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ودعا النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني عام إلى جانب جهد شعبي لفرض الوقائع على الأرض، والدفاع عن النفس ووضع حد لاعتداءات المستوطنين.

وأشار زيدان إلى أن تفاقم اعتداءات المستوطنين على الفلاحين في مزارعهم وقطع أشجار الزيتون بحماية قوات الجيش وبشكل ممنهج، يأتي على قاعدة "من أمن العقاب أساء الأدب".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 50 مستوطنا اقتحموا المنطقة وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولة استفزازية في الأحراش القريبة.

ورصد تقرير حقوقي ارتكاب الاحتلال 2124 انتهاكا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

وأحصى التقرير 18 نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد 103اعتداءات للمستوطنين.

ووفقا للتقرير هدم الاحتلال 14 منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 74 منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة 28 منشأة.