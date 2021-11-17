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كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و252 إصابة جديدة بالفيروس

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 12:55

كورونا بالضفة وغزة: 3 وفيات و252 إصابة جديدة بالفيروس
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، فيما تم تسجيل 252 إصابة جديدة بالفيروس، و390 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة والقطاع، أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 1، جنين 1، نابلس 1.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الخليل 41، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 23، ضواحي القدس 3، جنين 7، طولكرم 4، نابلس 10، طوباس 1، قطاع غزة 147، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3944 فحصا.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: الخليل 35، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 9، طوباس 8، سلفيت 1، قطاع غزة 280.

وذكرت الصحة في بيانها أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 48 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 75 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول جرعات التطعيم، قالت الصحة إن عددها الكلي بلغ 2,746,949 جرعة، بينها 1,987,188 في الضفة، و759,761 في قطاع غزة.

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