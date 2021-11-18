اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول الوافدين من القدس والداخل، واحتجاز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية والتدقيق فيها.

وعقب استشهاد الفتى عمر أبو عصب من بلدة العيسوية برصاص الاحتلال بالقدس القديمة، صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها وانتهاكاتها في القدس القديمة وبواباتها بنشر إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين، عدا عن جملة استفزازات بحق الشبان.

وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة حملات اعتقال يومية، تتركز بعد منتصف الليل، يتخللها إرهاب المواطن الساكنين وخاصة من النساء والأطفال.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 10 مواطنين خلال اقتحامات للضفة، وتركزت الاعتقالات بمحافظتي جنين وبيت لحم، حيث جرى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات خمسة مواطنين هم: عيسى ياسين العروج من قرية حرملة، ومصعب طه العروج من شارع الصف، ووائل صبحي العزة من بلدة الدوحة، ومصعب خالد طافش من بلدة زعترة، ومصعب ديرية من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

بينما من محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة يعبد غرب جنين، بينهم شقيقان محرران.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر، وعبد الجبار يعقوب نفيعات، والشاب محمد غسان قبها، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: جبع، وعرابة، ومركة، وصانور، ونزلة زيد، وبئر الباشا.