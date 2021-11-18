الرئاسة الفلسطينية: حكومة بينيت "تمادت أكثر من الحكومات السابقة"

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تلعب بالنار" من خلال ما ترتكبه من جرائم في الأراضي المحتلة، مشددة على أن "تمادت أكثر من الحكومات السابقة"

وذكر الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريحات أدلى بها لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بأن "الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار وتحاول أن تفرض أمرا واقعا (على الأرض)".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وسعيها "المدمر لأي محاولة لإنقاذ عملية السلام".

وأكد أبو ردينة أن حكومة نفتالي بينيت، "تمادت أكثر من الحكومات السابقة" من خلال "عمليات القتل اليومية وجرائم حرب سيكون لها عواقب وخيمة".

وتابع: "على حكومة بينيت، مراجعة سياساتها لأن كل هذه التصرفات من هدم البيوت ومحاولة تهجير السكان وقتل الشباب بشكل يومي جرائم لن تمر دون حساب".

واستشهد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من مدينة القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة في المدينة، مساء أمس الأربعاء، إثر تنفيذه عملية طعن، فيما اعتقلت قولات الاحتلال أفرادا من عائلته.

وذكر أبو ردينة أنه "إما أن يقبلوا (الإسرائيليون) بسلام قائم على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي، أو لن يكون هناك سلام لأحد".

وذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغ سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، أن كل الممارسات الإسرائيلية "لن تؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع وتقويض حل الدولتين التي أعلنت الإدارة الأميركية التزامها به".

وأضاف أبو ردينة: "أكد لها مرارا وتكرارا أننا لن نقبل بهذا الوضع أن يستمر، وأن على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية أن يتحملا المسؤولية".

ومنذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد331 فلسطينيا وأصيب نحو 16 ألفا بالضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، وفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة.

كما هدمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 721 مبنى وهجّرت 962 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس.