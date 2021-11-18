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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 15:47

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا
من حملة التطعيم في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 3 وفيات و221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و265 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في نابلس.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 45، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 13، سلفيت 1، طولكرم 3، طوباس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 118"، لافتة إلى إجراء 3673 فحصا.

وذكرت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 23، بيت لحم 15، جنين 17، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 10، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 7، قلقيلية 2، قطاع غزة 180".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 48 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 75 مصابا، بينهم 8 مصابين يعالجون بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة الغربية
#غزة
#فيروس كورونا
#إصابات كورونان وفيات كورونا

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