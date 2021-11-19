  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 15:41

إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة
من المواجهات في بيتا (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب عدد من الفلسطينيين، أغلبهم بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات ضد الاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وخرجت احتجاجات في بلدتي "بيتا" و"بيت دجن" جنوب وشرقي مدينة نابلس، وبلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، ضد الاستيطان.

استهداف متظاهري بيتا بقنابل الغاز (أ ب أ)

وحاولت قوات الاحتلال تفريق المتظاهرين باستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رشق المحتجون الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات سيارات.

وقال مسؤول الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة نابلس، أحمد جبريل في بيان مقتضب إنه "تم تسجيل إصابة بالرصاص المطاطي، و14 إصابة بالغاز في جبل صَبيح ببلدة بيتا، و7 إصابات بالغاز في بيت دجن".

وفي بلدة كفر قدوم أصيب عدد من المحتجين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، دون توفر إحصائية دقيقة حول عدد الإصابات.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل "صَبيح".

(أ ب أ)

في حين تشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار بمصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

وتخرج في قرية "كفر قدوم" أسبوعيا مسيرة رافضة للاستيطان، ومطالبة بفتح بوابة رئيسية للبلدة يغلقها الجيش الإسرائيلي منذ 17 عاما.

ومساء الثلاثاء الماضي، اعتقل عناصر وحدة "المستعربين" التابعة للاحتلال، ثلاثة شبان شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن إطلاق النار باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

بودكاست عرب 48

#حالات اختناق
#قوات الاحتلال الإسرائيلي
#الاستيطان
#بيت دجن
#بيتا
#نابلس

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة

2021-11-19

بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب
بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

2021-11-19

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور

2021-11-19

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18
حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18