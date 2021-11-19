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كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 16:58

كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة
تطعيم في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 3 حالات وفاة و230 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد و195 حالة شفاء في الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب ما جاء على لسان وزارة الصحة الفلسطينية.

وتطرقت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إلى التقرير الوبائي حول الفيروس بالقول إنه "جرى تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة ومثليها في بيت لحم وقلقيلية".

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت في طولكرم بـ9 إصابات، 39 في الخليل، 13 في بيت لحم، 28 في رام الله، 3 في ضواحي القدس، 10 في جنين، 2 في طوباس، 2 في أريحا والأغوار، واحدة في قلقيلية، 6 في نابلس 117 في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "3 حالات شفاء سجلت في طولكرم، 21 في الخليل، 17 في بيت لحم، 6 في رام الله، 8 في ضواحي القدس، 11 في جنين، 12 في طوباس، 2 في أريحا والأغوار، واحدة في قلقيلية، 4 في نابلس و110 في قطاع غزة".

وبيّنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يتلقى 72 مريضا العلاج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#قطاع غزة
#الضفة
#الصحة الفلسطينية

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