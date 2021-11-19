مصرع شاب في حادث طرق برام الله

لقي الشاب وائل إبراهيم ردايدة (18 عاما) من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي قرب بلدة عين قينيا، غرب رام الله.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق سيارة خصوصية بسبب حالة الطقس الماطرة وانحرافها عن مسارها باتجاه أحد كروم الزيتون، ما أسفر عن مصرع سائقها متأثرا بجروحه.

الفقيد وائل ردايدة

وأفاد الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن "الشرطة تلقت بلاغا بوقوع حادث طرق ذاتي نتج عنه إصابة شاب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى برام الله حيث أعلن الأطباء هناك عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.