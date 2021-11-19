  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع شاب في حادث طرق برام الله

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 19:14

مصرع شاب في حادث طرق برام الله
من مكان الحادث (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب وائل إبراهيم ردايدة (18 عاما) من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي قرب بلدة عين قينيا، غرب رام الله.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق سيارة خصوصية بسبب حالة الطقس الماطرة وانحرافها عن مسارها باتجاه أحد كروم الزيتون، ما أسفر عن مصرع سائقها متأثرا بجروحه.

الفقيد وائل ردايدة

وأفاد الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن "الشرطة تلقت بلاغا بوقوع حادث طرق ذاتي نتج عنه إصابة شاب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى برام الله حيث أعلن الأطباء هناك عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

بودكاست عرب 48

#وائل ردايدة
#رام الله
#حوادث الطرق
#الضفة

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة

2021-11-19

إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة
إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة

2021-11-19

بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب
بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

2021-11-19

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18
حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18