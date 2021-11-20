الصحة الفلسطينية: حالة وفاة بكورونا و93 إصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، و93 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مقابل تسجيل 282 حالة تعافٍ خلال الفترة ذاتها.

وأكد وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في الضفة الغربية.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم - 18، طوباس - 3، الخليل - 5، طولكرم - 2، جنين - 2، نابلس - 3، رام الله والبيرة - 5، قطاع غزة - 55.

ولفتت إلى أن الحالات الجديدة شخصت إثر إجراء 1,480 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم - 13، طوباس - 5، الخليل - 28، طولكرم - 4، جنين - 17، نابلس - 3، رام الله والبيرة - 8، ضواحي القدس - 2، أريحا والأغوار - 2، قطاع غزة - 200.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 42 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 73 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن حملة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، أوضحت أن عدد الجرعات التي تلقاها المواطنين، بلغ 2,763,336 جرعة، من بينها 1,995,284 في الضفة، و768,052 في قطاع غزة.