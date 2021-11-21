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كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و175 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 15:24

كورونا في الضفة وغزة: 5 وفيات و175 إصابة جديدة
تطعيم بلقاح مضادّ لكورونا في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 5 حالات وفاة و175 إصابة جديدة و189 حالة شفاء بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن "3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين ومثلها في طوباس".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 23، الخليل 40، طولكرم 8، طوباس 3، جنين 10، رام الله والبيرة 24، ضواحي القدس 2، نابلس 5، قطاع غزة 60".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 13، الخليل 30، طولكرم 1، طوباس 4، جنين 13، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، نابلس 7، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#الضفة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

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