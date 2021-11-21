هدم منشآت زراعية بالسواحرة وإخطار بهدم منزل بسلوان

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسين زراعيين قرب بلدة السواحرة قضاء القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منزل في سلوان، بحجة البناء دون ترخصين، فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن المصادقة على الخراط الهيكلية ومنح تراخيص البناء للمقدسيين.

وأفاد رئيس بلدية السواحرة يونس جعفر، بأن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، بركسين زراعيين لعائلتيْ شقيرات وعبيدات في برية السواحرة، حيث تبلغ مساحة كل بركس ما بين 40 إلى 55 مترًا مربعًا.

وفي سياق آخر، أخطرت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا بهدم منزله في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان خلال حملة المداهمات والتفتيش التي شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير، باعتقال محمد السلامين من مدينة البيرة، وعبد الله أبو دويك من مخيم الجلزون.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد وبلال وسلطان أبو الحمص، وكذلك الشاب خضر أبو الحمص الذي تم الإفراج عنه لاحقا بعد الاعتداء عليه ونقله للمستشفى.

وفي محافظة الخليل، طالت الاعتقالات ثلاثة أسرى محررين، وهم: بلال أبو حسين، وطارق عاشور، ومحمد زكريا السلايمة.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين على أملاك الفلسطينيين بالضفة، حيث دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي، واستولوا على معدات زراعية في قرية شوفة، قضاء طولكرم.

وقال المزارع تحسين حامد، صاحب المخزن، لـ"وفا"، إن ثلاثة مستوطنين من "أفني حيفتس" اقتحموا المخزن، ودمروا محتوياته، واستولوا على معدات زراعية، وقاموا بسكب مادة غير معروفة في بئر مياه زراعي، وثقبوا خزانات المياه التي يستخدمها لري المزروعات.

وأضاف أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث يتعرض المزارعون بشكل متكرر لاعتداءات من المستوطنين الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعونهم من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا في القرية، لصالح توسعة مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضيها.