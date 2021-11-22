مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يعتدي على محافظ القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 12 مواطنا خلال اقتحامات بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم أسرى محررون.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر تيسير محمود جابر من مخيم نور شمس شرق، والمحرر بهاء عمر محمود شحرور، ويزن جعار من علار، والمحرر معاذ فتحي الخطيب من قفين، وعماد عودة من صيدا، وأحمد عبد الرؤوف داوود من بلدة دير الغصون، وبهاء أبو ستة من المدينة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، منزل محافظ القدس عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان، بأن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من أقارب المحافظ، وهم: وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

وفي محافظة الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية.

كما اندلعت المواجهات على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، واجتاز جنود مدججون بالسلاح الحاجز مقتحمين وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.