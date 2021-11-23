الصحّة الفلسطينية: نسبة التعافي من كورونا بلغت 99%

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وأن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 36، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 25، أريحا والأغوار 5، طوباس 2، نابلس 10، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 118".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 15، الخليل 33، جنين 15، رام الله والبيرة 12، أريحا والأغوار 2، طوباس 0، نابلس 8، ضواحي القدس 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 135".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم 8 مرضى يعالجون بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.