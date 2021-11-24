"تسهيلات" الاحتلال خلال احتفالات عيد الميلاد

قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منح تصاريح مغادرة للفلسطينيين المسيحيين من قطاع غزة المحاصر لزيارة الضفة الغربية ومدينة القدس والسفر إلى خارج البلاد، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد.

جاء ذلك بحسب ما أعلن "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في المناطق المحلتة، في أعقاب جولة في كنائس القدس، برفقة رؤساء الطائفة المسيحية وسفير الفاتيكان لدى إسرائيل.

وشملت القرارات "إصدار 15 ألف تصريح دخول إضافي إلى إسرائيل لأبناء الطائفة المسيحية، وذلك بالإضافة الى زيادة حصة التصاريح لعمال الكنيسة".

وفي ما يتعلق لمسيحيي قطاع غزة، "تمت الموافقة على دخول 500 مسيحي للقيام بزيارات عائلية" في الضفة الغربية ومدينة القدس.

بالإضافة إلى "الموافقة على مغادرة 200 مسيحي من سكان قطاع غزة إلى خارج البلاد عن طريق معبر جسر اللنبي (الكرامة)".

وشدد بيان منسق أعمال حكومة الاحتلال على أن إصدار التصاريح سيتم بناء على "استيفاء" تعليمات كورونا، ما يعني منح التصاريح للمتطعين باللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الفيروس، و"رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني".