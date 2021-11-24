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مساع لتسهيل وصول مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 21:26

مساع لتسهيل وصول مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة
(تصوير: حركة "حماس")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على تسهيل وصول المنحة المخصصة لإعادة إعمار القطاع، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار.

وجاء في بيان صدر عن حركة "حماس" أن السنوار وعدد من قادة الحركة ناقشوا مع العمادي ونائبه خالد الحردان، سبل التخفيف عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وأكد العمادي، بحسب البيان، أن قطر باقية على مواقفها في مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، وأنها ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار، وتعمل على تسهيل وصول المنحة المخصصة لذلك.

من جهته، "ثمّن السنوار الجهود القطرية المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، معربًا عن شكره وتقديره لقطر أميرًا وحكومة وشعبا"، وفق البيان.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت قطر عن تخصيص منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار؛ للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والتي استمرت 11 يوما (من 10 إلى 21 مايو/ أيار).

ويعاني سكان قطاع غزة أوضاعًا معيشية متردية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 15 عاما، وفي ظل تباطؤ جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.

بودكاست عرب 48

#يحيى السنوار
#محمد العمادي
#اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة

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