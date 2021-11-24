مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس طالت نائب مدير الأوقاف

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، بينما اعتقلت قوات الاحتلال نائب مدير أوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات.

وأفاد شهود عيان أن قوة لشرطة الاحتلال اعترضت مركبة الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس قرب باب الأسباط، بصورة همجية، قبل أن تقدم على اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

واقتحم عشرات المستوطنين ساحات الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات استفزازية، ونفذوا جولات في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات صامتة قبالة قبة الصخرة بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأطلقت جماعات "الهيكل" برعاية المتطرف موشيه فيغلن، صاحب سجل الاعتداءات المتكررة على الأقصى، دعوات لاقتحام الأقصى عشية ما يسمى عيد "الأنوار- حانوكا".

وتأتي تلك الاقتحامات متزامنة مع الإجراءات الاحتلالية المشددة على مداخل البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى، حيث يتعمد الجنود احتجاز المواطنين القادمين من الأراضي المحتلة عام 48 وسكان الضفة ويعرقلون وصلوهم إلى الأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت المواطنة نبيلة حمدان أبو الصبري، ونجلها بلال سامي حمدان أبو الصبري عقب اقتحام منزلها في مخيم الجلزون.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثائر زهير صمادعة، عقب اقتحام وتفتيش منزله في مخيم الجلزون.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب محمد حمدان أبو الصبري استدعاء للتحقيق.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير عبد الله البرغوثي في بلدة بيت ريما، واعتقلت نجله أسامة.

وأصيب ثلاثة عمال من بيرنبالا أحدهم برصاصة مطاطية واثنين آخرين بالاختناق، بعد ان استهدفت قوات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها أثناء مرورهم بالقرب من مخيم الجلزون.

ودهمت مركبات وآليات الاحتلال مدينة البيرة ومخيم الجلزون وقرى دير نظام ودير أبو مشعل.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خالد أسامة أبو العز، وعمرو ابراهيم تيم، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة زيتا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير شرف واللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعرف منها منزل النائب في التشريعي جمال الطيراوي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس قنبر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة جبل المكبر.