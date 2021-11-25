مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال 19 فلسطينيا بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي صعدت من حملة المداهمات والتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وتخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وسط تشديد الاحتلال من إجراءاته على المقدسيين.

يأتي ذلك، فيما دعت الجمعيات الاستيطانية إلى تكثيف اقتحامات الأقصى بمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار- الحانوكاة" الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، ونصبت مجموعة من المستوطنين شمعدانا ضخما في ساحة حائط البراق، استعدادا لعيد "الحانوكاة".

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة "المستعربون" كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ"مخابرات الاحتلال" للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

ففي محافظة القدس، اعتقلت شرطة 11 مواطنا واستدعت إثنين آخرين، من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات بالعيسوية الليلة وفجر اليوم، واعتقلت كل من: محمد المصري، ومحمد عوني عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد نعاجي، ولؤي أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد.

وسلمت قوات الاحتلال المواطنين إبراهيم كليب، ومحمد محمود محيسن بلاغين لمراجعة مخابراتها.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من بلدة صوريف.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت: محمد اسماعيل غنيمات، وخالد القدسي غنيمات، وعلي سميح غنيمات، ومصعب الهور، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة نابلس.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من نابلس واعتقلت المواطن علاء الطشطوش.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة القبلية، واعتقلت المواطن يوسف حمدان صالح.

يشار إلى أنهم جميعهم أسرى محررون من معتقلات الاحتلال، تعرضوا للاعتقال خلال سنوات سابقة.