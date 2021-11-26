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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

تاريخ النشر: 26/11/2021 - 13:28

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا
استهداف متظاهري بيتا بقنابل الغاز (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أسفرت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، جنوب نابلس، عن إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع كما أصيب صحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحافيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأضاف أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما يتعمدون استهداف الصحفيين".

يشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "غفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

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